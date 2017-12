5+ moduli Xposed funzionanti con Android Nougat

Il framework Xposed è da Ottobre ufficialmente disponibile in versione stabile per Android 7.0/7.1 Nougat.

Lo sviluppatore del framework Xposed ha annunciato che sta già lavorando ad una versione di Xposed per Android Oreo 8.0/8.1:

I have already started work on Android 8.0. There are a few new language features that I’ll have to look at, but the general concept should still work. That includes all the work on invalidating compiled the code of any callers when a method is hooked, which took by far the most time when I worked on Nougat. So I’m really confident that I’ll be much faster this time. Android 8.1 shouldn’t be much different, so I expect not much additional work for it. – Rovo89

Suggerimento: Se non sai cos’è il Framework Xposed, consulta la guida e scopri quali sono i moduli più utilizzati.

Ricordiamo chiaramente che per installare il framework Xposed è necessario avere un dispositivo Android con root.

DigiTalking ha selezionato i migliori moduli compatibili con Android Nougat:

BootManager permette di escludere della app dal caricamento iniziale velocizzando così il boot.

Xposed One Tap Video Download è un modulo che permette agli utenti di scaricare o selezionare dei video da riprodurre dalla maggior parte dei siti. E’ possibile scaricare addons specifici per Youtube e Facebook.

XInsta permette di scaricare foto e video da Instagram.

ADblocker Reborn permette di bloccare le pubblicità.

Fake My GPS permette di utilizzare una posizione GPS personalizzata che verrà vista dalle app (ad esempio Facebook, Instagram).

SnapIntercept è un modulo per gli utilizzatori di Snapchat. Consente di salvare gli snaps.

WhatsApp Extensions è un modulo che aggiunge molte opzioni a WhatsApp (es. nascondi ultimo stato online, nascondi segno di spunta lettura, ecc…)

XKik è un modulo per utenti Kik. Permette di aggiungere caratteristiche extra all’app di messaggistica (es. Fake Camera).