Recensione software gratis Novembre 2017

I programmi gratis e opensource più utili ed interessanti del mese:

MediaHuman YouTube to MP3 Converter permette di ascoltare musica e scaricare in mp3. Supporta YouTube, Vimeo, SoundCloud, Dailymotion, VEVO ecc… download simultanei, include un semplice editor tag con supporto cover art, scarica alla massima qualità possibile e da playlist o canali, è multipiattaforma (macOS, Windows, Ubuntu).

EaseUS MobiMover Free è un software gratuito che permette di trasferire dati da vecchio iPhone al nuovo iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X con iOS11 e sincronizzare files dal computer al dispositivo iPhone e viceversa. E’ compatibile con Windows 10/8.1/8/7, supporta i seguenti dispositivi: iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X; iPad mini2, 3, 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro.

Universal Media Server è un software opensource multipiattaforma (Mac OS X, Windows, Linux) che permette di trasmettere video, audio ed immagini a qualsiasi dispositivo abilitato DLNA. Richiede Java.

Windowed è un software disponibile per Windows e Mac OS che permette di gestire il proprio account Instagram ed effettuare l’upload delle foto da desktop.

Oculus Mover Free è un software gratuito che permette di spostare tutti i giochi Oculus dalla directory di installazione in un altro drive per liberare spazio.

Razer Cortex è un software per l’ottimizzazione dei giochi.

Crucial Storage Executive aiuta ad ottimizzare le performance di hard disk SSD Crucial.

Anti-WebMiner protegge il pc contro i javascript eseguiti nel browser che effettuano il mining.