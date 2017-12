5+ siti per scoprire nuovi artisti ed ascoltare musica

SoundCloud è uno dei siti più popolari per scoprire nuovi artisti ed ascoltare musica. Tanti generi musicali presenti. Sono presenti classifiche e disponibile anche app per Android ed iOS. Supporto playlist.

Per scaricare le tracce in formato mp3 consiglio SoundCloud Downloader (disponibile come convertitore online ed estensione per Google Chrome)

Su Mixcloud è possibile ascoltare milioni di DJ mixes, podcasts, show radio e mixtapes. Sono presenti diversi generi. Disponibile app per Android ed iOS.

Per scaricare le tracce in formato mp3 consiglio Mixcloud Downloader (disponibile come convertitore online ed estensione per Google Chrome e addon Mozilla Firefox)

Bandcamp è un altro popolare sito per scoprire nuova musica ed artisti.

Per scaricare le tracce in formato mp3 consiglio il convertitore online video-download.co

Su Mix-sets potrete trovare molti Dj sets gratuiti da ascoltare. E’ possibile scaricare i DJ sets direttamente dal sito previa registrazione gratuita.

Su Play.fm è possibile cercare DJ e generi, sono presenti trending mix, quelli più popolari e quelli nuovi. E’ possibile trovare i mix anche selezionando per città.

hearthis.at è un altro sito che consente di ascoltare tantissimi DJ sets, mixes e tracce. Disponibile app per Android ed iOS.

