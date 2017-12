Dove comprare giochi usati per console

Il mercato dell’usato relativo ai giochi per console è molto attivo. E’ possibile risparmiare in modo considerevole ed avere giochi originali e perfettamente funzionanti anche relativamente recenti.

E’ possibile trovare giochi per le console più diffuse e vendute quali Playstation 4 e 3, Xbox One e Xbox 360, console Nintendo.

Ecco quindi una lista di siti utili per trovare giochi usati:

– siti di annunci come Subito e Kijiji

– eBay

– Amazon

– siti specializzati nella vendita di console e videogiochi come GameStop, GameShock, Opengames

– le sezioni mercatino di diversi forum come Everyeye.it, Hardware Upgrade, Tom’s Hardware Italia.