5+ buoni motivi per scegliere un servizio VPN Premium

I servizi VPN permettono di garantire una maggiore sicurezza in Internet e tutelano la privacy.

Esistono servizi VPN sia gratuiti che a pagamento, tuttavia le VPN Premium sono da preferire per una serie di motivi:

– migliore velocità e più banda disponibile (i servizi gratuiti tendono ad avere pochi server ed una banda limitata)

– possibilità di utilizzare servizi di streaming bloccati per Paese (geo-locking) e P2P illimitatamente

– zero logs (i servizi VPN gratuiti possono effettuare attività di logging e vendere i dati degli utenti)

– alti livelli di sicurezza come la criptazione AES 256-bit

– nessuna pubblicità “iniettata” nei browser

– mancanza di supporto

– funzionalità aggiuntive importanti (come ad esempio possibilità di scaricare files di configurazione per OpenVPN)

OpenVPN può essere configurato in diversi tipi di router (DD-WRT è un popolare firmware modificato che offre il supporto ad OpenVPN ed è disponibile per molti modelli di router, un altro firmware custom che offre il supporto ad OpenVPN è Tomato).

Configurando quindi una singola connessione VPN è possibile connettere qualunque dispositivo della rete domestica (computer, smartphone, TV, console, Chromecast, ecc…) beneficiando di diversi vantaggi:

– le connessioni OpenVPN includono protezione contro leak DNS

– stabilità e velocità in termini di performances

– alta sicurezza e no logs

Vediamo ora quali sono i migliori servizi VPN Premium che offrono la possibilità di utilizzare files di configurazione per OpenVPN:

ExpressVPN

Protezione contro leak DNS inclusa in tutte le configurazioni, nessun log di traffico e attività, include i più alti standard di sicurezza (criptazione AES 256-bit).

IPVanish

Il servizio include la protezione contro leak DNS e leak IPv6, banda illimitata, criptazione AES 256-bit, nessun log di traffico e attività, accesso ad app e siti web censurati, traffico P2P illimitato, oltre ad OpenVPN supporta protocolli PPTP, e L2TP/IPSec, 5 connessioni simultanee.

NordVPN

Oltre ad offrire files di configurazione per OpenVPN include la protezione contro leak DNS, nessun log di traffico e attività, crittografia di livello militare, VPN doppia per creare un livello supplementare di privacy online e diverse altre funzionalità.

VyprVPN

Offre sicurezza tramite criptazione 256-bit, ottime velocità, nessun log però viene registrato l’IP sorgente (l’informazione viene tenuta solo per 30 giorni). La tecnologia VyprVPN Chameleon offre libertà su Internet anche da Paesi con restrizioni come la Cina.

CyberGhost

Permette di avere anche configurazioni personalizzate scegliendo quali funzioni includere, ad esempio no tracciamento, blocco pubblicità, forzatura HTTPS, compressione dati.

Nessun log di traffico e attività, criptazione 256-bit e protezione contro leak DNS.

Altri ottimi servizi VPN Premium che offrono il supporto per configurazione tramite OpenVPN sono Buffered, SaferVPN, AirVPN, Pure VPN, LiquidVPN.

Infine è possibile verificare la sicurezza del servizio VPN in uso effettuando test online tramite IPleak e DNS Leak.