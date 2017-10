Recensione software gratis Settembre 2017

I programmi gratis e opensource più utili ed interessanti del mese:

Password Manager di Icecream Apps è un software per gestire in modo sicuro password, carte di credito, appunti e altro. Cifratura AES-256. E’ sufficiente impostare e ricordarsi una master password per utilizzare il programma.

FLAC to MP3 Mac è un software gratuito per Mac OS X che consente di convertire files FLAC in MP3, M4A, WAV, AAC ecc…

SyncBird Software gratuito per Mac per gestire iPhone, iPad, iPod. Trasferisci facilmente musica, playlist, foto, video, libri tra il tuo dispositivo iOS ed il Mac senza iTunes.

Malwarebytes FileASSASSIN permette di eliminare qualunque tipo di file bloccato nel computer.

BiglyBT nuovo client Bittorrent derivato da Azureus.