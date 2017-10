Le mie app indispensabili: Google Maps

Google Maps la celebre app per navigazione e trasporti e disponibile praticamente per tutte le piattaforme (web, Android, iOS) offre una serie di funzionalità che lo rendono uno dei navigatori più apprezzati e app per visualizzazione carte geografiche utilizzata da milioni di persone al mondo.

Conoscete tutte le funzionalità di Google Maps?

Visualizzazione carte geografiche

Mappa mondiale, visualizzazione anche in rilievo e satellitare, integrazione con street view per la visualizzazione di immagini (interni, ristoranti, negozi, musei e altro ancora), ricerca di locali, attività commerciali e recensioni, possibilità di inviare propri contributi, recensioni, aggiungere foto dei luoghi visitati.

Notifiche, condivisione della posizione, creare etichette dei propri luoghi (es. casa, lavoro) e possibilità di salvarli.

Condividere (tramite link) ed incorporare mappe ad esempio in siti web.

Navigazione

Navigazione GPS in tempo reale (auto, a piedi, in bici), informazioni su traffico, chiusure di strade e incidenti (possibilità di scegliere nuovi percorsi automaticamente in base a dati in tempo reale), trasporto pubblico (bus, metro, treni con relative informazioni come orari), trovare stazioni di servizio e bar sul proprio percorso.

Molto utile la navigazione digitando un luogo anziché l’indirizzo preciso (ad esempio nome di un hotel, di una spiaggia, ecc…), naturalmente è disponibile anche la navigazione per coordinate GPS in diversi formati (DMS, DMM, DD) e ottenere le coordinate di un luogo.

Altre funzionalità importanti sono: mappe offline da utilizzare per ricerche, indicazioni stradali e navigazione senza connessione a Internet; mappe di interni per trovare rapidamente la strada giusta (es. in aereoporti, centri commerciali, ecc..)

Google Maps nel tempo si arricchisce di nuove funzioni, come ad esempio Trova parcheggio grazie alla quale è possibile ottenere un elenco di parcheggi vicini alla destinazione di arrivo.