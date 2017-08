Recensione software gratis Giugno 2017

I programmi gratis e opensource più utili ed interessanti del mese:

PDF Anti-Copy permette di proteggere i files PDF in modo migliore rispetto ai tools già esistenti: i files PDF processati possono essere aperti e visualizzati tramite lettori PDF ma la copia e conversione del contenuto è protetta anche utilizzando programmi di crack.

OneClickFirewall permette di bloccare o consentire l’accesso ad Internet ai programmi installati utilizzando il menù contestuale di Windows.

Win.Privacy permette di gestire le impostazioni della privacy di Windows 10.

Visual Subst permette di creare drive virtuali di cartelle e anche di mappare cloud storage (es. OneDrive, Google Drive) come drive virtuali.

O&O File Direct permette di condividere facilmente ed in modo sicuro un numero illimitato di files senza doverli caricare nel cloud.

DivXLand Media Subtitler permette di creare, editare, aggiungere sottotitoli facilmente ai video.

Z-Cron si tratta di uno schedulatore per Windows che può essere utilizzato per eseguire delle operazioni in modo schedulato.