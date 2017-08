Recensione software gratis Aprile 2017

I programmi gratis e opensource più utili ed interessanti del mese:

DVD to MP4 software Windows per il ripping di DVD e Blu-Ray in formato mp4 e altri formati, supporta anche codec video H264 ed i formati video più popolari come AVI, WMV, FLV, MOV.

Riot Isolator software Windows multi utilità per sicurezza e privacy, l’interfaccia ha quattro opzioni principali: Eraser, Toolbox, Unlocker e Network.

ThisIsMyFile software portable che permette di cancellare le cartelle ed i files bloccati in Windows.

NetCrunch Tools 2.0 è un toolkit essenziale di strumenti di rete per Windows. Combina 11 tools, inclusi DNS Audit, Ping Scanner, Port Scanner, Network Services Scanner e altri. I tools sono categorizzati in 3 gruppi principali: Basic IP Tools, Fast Scanners, Subnet Tools.

SafeInCloud è un password manager disponibile per varie piattaforme incluse Windows, Android ed iOS. Offre varie caratteristiche, tra quali: sincronizzazione cloud, criptazione 256-bit, generatore di password, integrazione con browser e molto altro.

Ninja Download Manager versione gratuita di un gestore download per Windows dalle molteplici funzionalità: ripresa downloads, download accelerator, audio/video downloader, ecc…