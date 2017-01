Programma affiliazione Amazon: cos’è e come funziona

Il Programma di Affiliazione Amazon permette di guadagnare sponsorizzando prodotti Amazon sul proprio sito web.

Il funzionamento è semplice, è sufficiente iscriversi al Programma di Affiliazione, potete utilizzare le credenziali del vostro account Amazon.it se siete già iscritti.

Amazon mette a disposizione vari formati che si adattano al meglio secondo le proprie esigenze, è sufficiente scegliere in quale modo realizzare i link scegliendo tra link testuali, banner, feed RSS o utilizzando le API.

Attraverso questi link gli utenti che visitano il sito potranno effettuare acquisti su Amazon.

Le commissioni pubblicitarie sono buone, il 5% o il 10% a seconda delle categorie di prodotti, e vengono pagate su base mensile.

Amazon paga sempre una volta raggiunta la soglia minima.

E’ possibile scegliere se farsi pagare tramite buono regalo Amazon da utilizzare per gli acquisti sul noto sito di ecommerce oppure tramite bonifico bancario.

Una volta inseriti i link ad Amazon.it sul proprio sito è possibile iniziare da subito a guadagnare commissioni, sulla base degli acquisti effettuati dagli utenti che raggiungono Amazon cliccando sui link generati.

L’interfaccia da usare per generare i link e consultare i rapporti è molto semplice. I link generati contengono l’ID Affiliazione.

E’ importante sottolineare che Amazon accredita le commissioni per qualsiasi acquisto venga fatto dal momento in cui un utente arriva da un link che è stato generato, quindi non solo se viene acquistato il prodotto preciso che era linkato.

Vista la moltitudine di categorie ed il vasto assortimento di prodotti presenti su Amazon oltre all’efficiente sistema di raccomandazioni un utente potrebbe essere facilmente interessato a comprare altri prodotti oltre a quelli linkati nel proprio sito.

Oltre alla sua interfaccia che consente di cercare facilmente prodotti o navigare tra i prodotti per generare i link se si utilizza la piattaforma WordPress Amazon ha reso disponibile un plugin ufficiale (ancora in fase beta) per rendere più semplice la ricerca e la creazione di link a prodotti su Amazon senza uscire dal CMS, Amazon Associates Link Builder.

Se avete un sito web sicuramente questo può essere un ulteriore strumento per monetizzare, oltre alla “classica” pubblicità.

Ad esempio un blog di recensioni di prodotti è ideale per massimizzare le conversioni, ovvero gli acquisti effettuati partendo dai link generati dei prodotti Amazon.