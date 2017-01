Creare app Android nativa di un sito web – parte 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

package com . android . digitalking . webview ; import android . app . Activity ; import android . app . AlertDialog ; import android . content . Context ; import android . content . DialogInterface ; import android . graphics . Bitmap ; import android . net . ConnectivityManager ; import android . net . NetworkInfo ; import android . os . Message ; import android . support . v7 . app . ActionBarActivity ; import android . os . Bundle ; import android . util . Log ; import android . view . Menu ; import android . view . MenuItem ; import android . view . View ; import android . webkit . WebChromeClient ; import android . webkit . WebSettings ; import android . webkit . WebView ; import android . webkit . WebViewClient ; import android . widget . ProgressBar ; import android . widget . Toast ; public class MainActivity extends ActionBarActivity { private WebView myWeb ; public ProgressBar progress ; AlertDialog . Builder builder ; AlertDialog dialog ; @ Override protected void onCreate ( Bundle savedInstanceState ) { super . onCreate ( savedInstanceState ) ; setContentView ( com . android . digitalking . webview . R . layout . activity_main ) ; if ( ! isOnline ( ) ) { showDialog ( ) ; return ; } progress = ( ProgressBar ) findViewById ( com . android . digitalking . webview . R . id . progressBar ) ; progress . setProgress ( 0 ) ; myWeb = ( WebView ) findViewById ( com . android . digitalking . webview . R . id . webview ) ; myWeb . getSettings ( ) . setJavaScriptEnabled ( true ) ; myWeb . getSettings ( ) . setLoadWithOverviewMode ( true ) ; myWeb . getSettings ( ) . setUseWideViewPort ( true ) ; myWeb . getSettings ( ) . setBuiltInZoomControls ( true ) ; myWeb . getSettings ( ) . setDisplayZoomControls ( false ) ; myWeb . setWebViewClient ( new WebClient ( ) ) ; myWeb . loadUrl ( "http://google.com" ) ; myWeb . setWebChromeClient ( new WebChromeClient ( ) { @ Override public void onProgressChanged ( WebView view , int newProgress ) { progress . setProgress ( newProgress ) ; } } ) ; } private boolean isOnline ( ) { ConnectivityManager cm = ( ConnectivityManager ) getSystemService ( Context . CONNECTIVITY_SERVICE ) ; NetworkInfo activeNetwork = cm . getActiveNetworkInfo ( ) ; return activeNetwork != null && activeNetwork . isConnectedOrConnecting ( ) ; } public class WebClient extends WebViewClient { @ Override public boolean shouldOverrideUrlLoading ( WebView webView , String url ) { webView . loadUrl ( url ) ; return true ; } @ Override public void onPageStarted ( WebView view , String url , Bitmap favicon ) { progress . setVisibility ( View . VISIBLE ) ; super . onPageStarted ( view , url , favicon ) ; } @ Override public void onPageFinished ( WebView view , String url ) { progress . setVisibility ( View . GONE ) ; super . onPageFinished ( view , url ) ; } } @ Override public void onBackPressed ( ) { if ( myWeb . canGoBack ( ) ) { myWeb . goBack ( ) ; } else { DialogInterface . OnClickListener dialogClickListener = new DialogInterface . OnClickListener ( ) { @ Override public void onClick ( DialogInterface dialog , int which ) { switch ( which ) { case DialogInterface . BUTTON_POSITIVE : //Yes button clicked finish ( ) ; break ; case DialogInterface . BUTTON_NEGATIVE : //No button clicked break ; } } } ; builder = new AlertDialog . Builder ( this ) ; builder . setPositiveButton ( "Yes" , dialogClickListener ) . setTitle ( "Are you sure?" ) . setIcon ( com . android . digitalking . webview . R . drawable . icon1 ) . setNegativeButton ( "No" , dialogClickListener ) . show ( ) ; } } private void showDialog ( ) { dialog = new AlertDialog . Builder ( this ) . create ( ) ; dialog . setTitle ( "Check your internet settings" ) ; dialog . setMessage ( "Please make sure internet is turned on and click refresh" ) ; dialog . setIcon ( com . android . digitalking . webview . R . drawable . connection_error ) ; dialog . setButton ( AlertDialog . BUTTON_POSITIVE , "Refresh" , new DialogInterface . OnClickListener ( ) { public void onClick ( DialogInterface dialog , int which ) { // Write your code here to execute after dialog closed refresh ( ) ; } } ) ; dialog . show ( ) ; } public void refresh ( ) { if ( ! isOnline ( ) ) showDialog ( ) ; else { dialog . dismiss ( ) ; recreate ( ) ; } } }