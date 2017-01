Hai un sito web? Utilizza un certificato SSL

Se avete un sito web si consiglia di utilizzare un certificato SSL. Perché è importante?

A partire dal prossimo anno, Chrome etichetterà le connessioni HTTP come non sicure. Infatti con la release 56 nel Gennaio 2017 Mountain View ha confermato che “contrassegnerà” le connessioni HTTP come insicure.

Questa non è la sola manovra di Google per spingere ad adottare il protocollo HTTPS (HTTP Secure).

La crittografia HTTPS è anche un fattore di ranking, infatti le pagine HTTPS sono indicizzate prima rispetto alle pagine HTTP dal famoso motore di ricerca.

Quindi la crittografia HTTPS oltre a fornire una maggiore protezione favorisce un miglior posizionamento nella SERP di Google.

Molti hosting danno la possibilità di acquistare come opzione un certificato SSL, altri li includono gratuitamente in alcuni piani proposti.

Alcuni fornitori di hosting supportano Let’s Encrypt, che permette di avere un certificato gratuitamente.

Una volta installato un certificato SSL è possibile effettuare il redirect da HTTP a HTTPS aggiungendo quanto segue al file .htaccess:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

In questo modo digitando l’indirizzo del sito HTTP si verrà reindirizzati all’indirizzo con HTTPS.

Può capitare che qualcosa non funzioni utilizzando il protocollo HTTPS, è possibile utilizzare il servizio gratuito Why No Padlock? che effettua una scansione del sito mostrando ciò che è ok e se ci sono errori.