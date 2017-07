Il fenomeno delle chat 1 ad 1 con sconosciuti

Tutto è iniziato con ChatRoulette, applicazione video chat basata su Flash che permette di chattare con un’altra persona sconosciuta, appunto stranger. Si ha la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la video-conversazione lasciando la possibilità al sistema di scegliere in modo del tutto casuale un’altra persona con cui avviare la chat. Questo tipo di chat diversa dalle tradizionali multi-utente ha appunto anche la particolarità di conversare con persone che possono avere qualunque identità (da qui il nome del sito), difatti non è nemmeno richiesta registrazione; sono presenti dei filtri per definire il proprio sesso e chi si cerca. Questo fenomeno sembra essere in crescita e viene ricercato molto anche per scopi sessuali. Il già citato ChatRoulette è il sito più famoso a riguardo ma ne esistono tanti altri, vediamo brevemente i principali:

Omegle si propone come prima alternativa a Chatroulette, disponibile anche per iPhone, iPod touch e iPad, ha recentemente aggiunto in via sperimentale anche il video

Iddin permette anche di scambiarsi foto

iMeetzu non richiede registrazioni, statistiche anche con thumbnails degli utenti, disponibile anche per iPhone

ChatHopper bella interfaccia grafica e con molti utenti online

OnlyChat prevede diverse lingue (soprattutto est europee) oltre l’inglese

AnybodyOutThere interfaccia completa in cui è possibile anche esprimere un proprio stato, il sito poi compilerà una lista automatica di possibili partner per chat

Blagngo simile a ChatOnly, è possibile creare anche una propria stanza e proteggerla con password

Tworl si può selezionare range di età, sesso

TinyChat Next chat in modalità testo, audio, video, richiede registrazione (possibilità di effettuare login via Facebook)

6 rounds ha la particolarità di avere profili visualizzati sotto forma di bolle

CamStumble chat testuale, audio e video

ChatRandom chat testuale, audio e video

Bazoocam chat testuale, audio e video