Ebook informatici gratis da scaricare

Un elenco di siti da dove scaricare gratuitamente ebooks di informatica in lingua inglese in modo gratuito!

O’Really Open Books Project: gli ebook del famoso publisher, sistemistici, programmazione, ecc…

Wikibooks: il nome dice tutto, in pratica il Wikipedia degli ebooks: sezione italiana e inglese.

Free tech books enorme database di ebook informatici da scaricare gratuitamente.

Bookboon ebooks su Adobe, intelligenza artificiale, C, C++ e C#, Information systems and Management, Java, Microsoft Office, altri.

FreeComputerBooks tante categorie: programmazione, sistemi operativi, networking, database, mobile ecc…

Ebookee: sistemi operativi, web, programmazione, sviluppo giochi, sicurezza/hacking, hardware e molto altro.

ebook3000: programmazione, sviluppo web, databases, graphic design, ecc…

OnlineProgrammingEbooks ebook su diversi linguaggi di programmazione.