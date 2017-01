Soluzioni gratuite per navigare anonimanente e sicuri

Dopo il grande successo dell’articolo essere 100% anonimi in rete a complemento in questo articolo propongo altre soluzioni gratuite e semplici per l’anonimato e sicurezza in rete:

UltraSurf (gratuito per Windows, facile da utilizzare, disponibile anche addon Firefox)

Freedom Stick: come sopra, pensato per chiavette USB

inCloack servizio proxy web sia gratuito che premium per l’anonimità, fornisce anche VPN

Hotspot shield: software free VPN SSL

AlwaysVPN: altra soluzione VPN gratuita

Cyberghost VPN (occorre scaricare il client VPN e registrarsi, esistono due profili, quello gratuito permette un traffico di 10GIGA mensili senza limitazioni di velocità o altro; il servizio è tedesco quindi l’IP assegnato sarà di questa provenienza)

Hydemyass, navigazione anonima tramite proxy, email anonime, ricerche anonime e molto altro

Ipredator, non proprio gratuito, 5$ al mese, ma VPN anonima sicura by il famoso tracker torrent The Pirate Bay

Alonweb (servizio VPN gratuito che offre 1gb banda mensile disponibile su tunnel VPN sicuro e criptato, utilizza OpenVPN, occorre quindi scaricare ed installare il client)

Ace VPN (VPN SSL veloce e gratuita, occorre installare il client OpenVPN)

ItsHidden (servizio VPN gratuito, 4Gb di banda dedicata, accesso istantaneo, privacy totale, nessun software richiesto, connessione sicura 128bit)

FreeGate software gratuito per Windows che funziona con il browser Internet Explorer

NeoRouter soluzione accesso remoto sicuro e VPN

Paperb.us un servizio proxy gratuito multipiattaforma

SecurityKISS VPN basata su OpenVPN (client per Windows)

JonDonym per Windows, Mac OS X, Linux; utilizzando i server gratuiti che mette a disposizione spesso sono occupati o molto lenti

proXPN software di VPN gratuito per Windows, Linux, Mac e mobile (iPhone)