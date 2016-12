Le migliori offerte tecnologiche Amazon di Venerdì 23 Dicembre

Oggi interessanti articoli in offerta su Amazon: smartphone, power bank, mp3 player portatile.

Meizu M3S al prezzo più basso di sempre, 159€.

Smartphone dual sim, colore grigio.

Memoria interna da 32 GB.

Schermo da 5″ HD.

Fotocamera principale da 13 MP e frontale da 5 MP.

Rete 4G.

Lettura di impronte digitali.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

Vernee Apollo Lite 4G LTE da 235,99€ a 184,08€ utilizzando il codice sconto: RWW2CAQX

Display: 5,5 “Display FHD 2.5D 1920 * 1080P

CPU e di memoria: MTK6797 Helio X20 Max 2,3 GHz 64-bit Deca core, 4GB di RAM + 32GB ROM.

Fingerprint Unlock

Pump Express 3.0 Fast Charge, OTG

S.O. Android 6.0

Prodotto venduto da Beauty House-IT e spedito da Amazon.

Anker Batteria Portatile PowerCore Speed 20000 QC offerta del giorno a 37,99€.

Power bank per smartphone e tablet.

Qualcomm Quick Charge 3.0.

Tecnologia a Ricarica Rapida Power IQ.

Il sistema di sicurezza MultiProtect di Anker garantisce una protezione completa.

Prodotto venduto da AnkerDirect IT e spedito da Amazon.

NOZA TEC LCD 16GB in offerta lampo a 21,59€.

Lettore MP3 MP4.

16 GB di capacità di memoria, supporta fino a 64 GB Micro SD.

La batteria ha la ricarica rapida di 30 minuti per circa 10 ore di durata

Radio FM.

Supporta formati audio WMA , MP3, Flac, Ape e disponibile in 8 colori.

Prodotto venduto da Iluvthisworld2013 e spedito da Amazon.