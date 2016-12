Le migliori offerte tecnologiche Amazon di Mercoledì 21 Dicembre

Oggi interessanti articoli in offerta su Amazon: chiavette USB, smartphone, scheda SD, pc desktop per gaming, box Android.

HTC One 10 al prezzo più basso di sempre, 519,90€.

Smartphone 4G/LTE.

Android 6 con HTC Sense.

Display 5,2 pollici, Quad HD (2560 x 1440 pixel).

Fotocamera principale 12MP e frontale da 5MP.

Processore Qualcomm Snapdragon 820, Quad Core, 64 bit, fino a 2,2 GHz.

ROM: 32 GB / RAM: 4 GB.

Tipo di scheda: Nano SIM.

Connettività: NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), Displayport, Chromecast, DLNA, Miracast.

HTC BoomSound Hi-Fi (Stereo) Edition, Dolby Audio.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

Lexar Professional Scheda SDHC in offerta lampo a 19,98€.

Capacità: 32GB.

Prestazioni a velocità elevata: sfrutta la tecnologia UHS-II (U3) per una velocità di lettura fino a 1000x (150 MB/s).

Cattura immagini di qualità elevata e video 1080p full HD, in 3D e 4K di maggiore durata con fotocamere DSLR, videocamere HD o fotocamere 3D.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

MSI Nightblade X2B

PC desktop gaming.

Processore di 6° Generazione Intel Core i5-6400.

Memoria Interna da 2048, 9 GB di RAM.

Scheda Grafica nVidia GeForce GTX 1070 Armor 8 GB GDDR5.

Sistema operativo Windows 10 64bit.

USB 3.1 Type C con design reversibile.

Colore nero.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

urBeats by Dr. Dre al prezzo più basso di sempre, 55€.

Cuffie in ear color oro.

Auricolari con microfono.

Remote control per chiamate.

Remote control skip dei brani e opzione pause/play.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

Lexar JumpDrive S75 in offerta lampo a 24,90€.

Memoria Flash USB 3.0, capacità 128GB.

Conserva e trasferisce i tuoi file più rapidamente grazie alla tecnologia SuperSpeed USB 3.0.

Lettura/Scrittura fino a 150 MB/s.

Protegge i tuoi file in piena sicurezza utilizzando il software EncryptStick Lite, una soluzione all’avanguardia con crittografia AES a 256 bit.

Colore bianco/nero.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

Verbatim Chiavetta USB Pin Stripe a 26,73€.

Capacità: 128 GB

Compatibile con Mac OS 9 o versioni successive e Linux 2.4.0 o versioni successive.

Software Password Protection versione di prova disponibile per il download.

Colore nero.

Prodotto venduto da Macservice_it e spedito da Amazon.

TV BOX TONBUX 4K Ultra HD in offerta lampo a 31,99€.

Configurato con l’ultima versione di KODI 16.0 (XBMC).

Scarica i tuoi giochi e le tue APP preferite dal Google Play Store pre-installato e usale sulla Tv di casa tramite il comodo telecomando in dotazione o con mouse e tastiera.

Tantissime APP pre-installate come KODI, YouTube, Netflix e moltissime altre!

CPU Quad-Core ARM Cortex-A53 a 64bit da 2.0 Ghz (Chipset Amlogic S905).

Sistema operativo Android 5.1.

Prodotto venduto da Channing56789 e spedito da Amazon.