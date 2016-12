Le migliori offerte tecnologiche Amazon di Martedì 20 Dicembre

Oggi interessanti articoli in offerta su Amazon: scheda SD, mouse, smartphone, power bank, router, box Android per TV e molto altro!

Lexar Professional Scheda SDXC 128 GB in offerta lampo a 39,99€.

Prestazioni a velocità elevata: sfrutta la tecnologia UHS-II (U3) per una velocità di lettura fino a 1000x (150 MB/s).

Cattura immagini di qualità elevata e video 1080p full HD, in 3D e 4K di maggiore durata con fotocamere DSLR, videocamere HD o fotocamere 3D.

Le opzioni a elevata capacità fino a 256 GB ti permettono di scattare più a lungo senza dover cambiare schede.

Trasferimenti di file a velocità elevate dalla scheda al computer, per accelerare notevolmente il flusso di lavoro.

Include il software scaricabile Image Rescue per recuperare la maggior parte delle foto e dei file video selezionati.

Prdotto venduto e spedito da Amazon.

Logitech MX Anywhere 2 offerta del giorno a 47,90€.

Mouse Wireless per Windows e Mac con Bluetooth e Unifying.

Colore nero.

Sistema Darkfield laser per tracciamento anche su vetro.

Doppia connettività grazie al ricevitore Pico Unifying.

Tecnologia Easy-Switch.

Tecnologia wireless Bluetooth Smart.

Forma compatta e sagomata.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

D-Link DWR-921 offerta del giorno a 104,90€.

Router 4G LTE per connessioni mobili.

Connessioni cablate e wireless sicure.

Facile da configurare ed usare.

Dual-band 4G/3G consente il passaggio automatico al 3G nel momento in cui il segnale 4G è debole.

4 Porte ethernet, slot per SIM card, sbloccato per tutti gli operatori.

Colore nero.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

Lexar JumpDrive P20 in offerta lampo a 42,99€.

Memoria Flash USB 3.0, 128GB.

Velocità fino a 400 MB/s in lettura e 270MB/s in scrittura.

Design elegante con base in lega metallica e lucida top finitura a specchio.

Protegge in modo sicuro i file utilizzando il software EncryptStick Lite, una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256-bit.

Colore nero.

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

Vernee Apollo Lite 4G LTE in offerta lampo a 188,79€.

CPU e memoria: MTK6797 Helio X20 Max 2,3 GHz 64-bit Deca core, 4GB di RAM + 32GB ROM.

Display 5,5″ FHD 2.5D 1920 * 1080P.

S.O. Android 6.0.

Fingerprint Unlock: supporto di impronte digitali.

Batteria: alta capacità di 3180mAh.

Pump Express 3.0 Fast Charge.

Supporto OTG.

Colore nero.

Prodotto venduto da Beauty House-IT e spedito da Amazon.

EasyAcc Colorato 10000mAh in offerta lampo a 16,79€.

Batteria Esterna Portatile per smartphone e tablet.

Build-in Tecnologia intellettuale nel Power Bank PB10000CF: Può identificare automaticamente il tipo di dispositivo e di uscita della corrente elettrica adatto per il vostro dispositivo.

Elevata capacità di carica di 10000mAh.

PB10000CF Power Bank in grado di identificare lo status della porta d’ingresso e della porta d’uscita, è in modo che possa attivare o disattivare intelligentemente.

Power Bank può caricare e ricaricarsi allo stesso tempo.

Con la dimensione identica di un iPhone 6 plus e il design rotondo sui lati, il power bank può essere facilmente tenuto al meglio.

Colore bianco e verde.

Prodotto venduto da EasyAcc.I Store e spedito da Amazon.

Zidoo® X6 Pro RK3368 in offerta lampo a 79€.

Box Android per TV con S.O. basato su Android 5.1.

Ideale come media player, per streaming e utilizzo app Android quali Kodi, Netflix, Youtube ecc…

Cortex-A53 Rockchip 3368 Octa-core CPU,2G/16G.

Dual-band WIFI.

ZIDOO X6 Pro offre 4K*2K H.265 Hardware Decoding UHD riproduzione video, supporto 4K@60fps HD Audio(7.1CH) passthrough,24P frame rate auto switch, pre-installato ZIDOO personalizzato KODI 15.1 Isengard, supporto hardware decoding, supporto BD ISO, BDMV, BD rip, riproduzione formato BD 3D MVC su video player e Kodi.

Aggiornamenti firmware via OTA.

Colore argento.

Prodotto venduto da ZidooDirect EU e spedito da Amazon.

Zidoo X9S in offerta lampo a 119€.

Box Android per TV con S.O. basato su Android 6.0.

Ideale come media player, per streaming e utilizzo app Android quali Kodi, Netflix, Youtube ecc…

Potente chip RTD1295.

USB 3.0 SATA, 3.0 HDMI, 2.0a 2G+16G, Bluetooth 4.0 2.4G e 5G dual-band Wifi, 1000Mbps Ethernet.

4K@60P HEVC(h.265) 10bit decodificazione, 10bit output, Dolby Digital e DTS-HD ecc…

Android 6.0 + OpenWRT(NAS) a sistema duale: supporta il server samba, server iTunes(DAAP), server DLNA(UPnP), server FTP, funzione AFP (per il Time Machine di Apple), funzione di download BitTorrent. Supporta le applicazioni integrate ad esempio Google Play, Kodi, YouTube, Netflix, Skype e tanti altri.

Prodotto venduto da ZidooDirect EU e spedito da Amazon.

AUKEY Caricabatteria Portatile 20000mAh

Powerbank con la Tecnologia AiPower per smartphone e tablet.

Output 5V 1A / 2.1A.

Due porte USB.

AiPower – Progettato per offrire in modo adattativo il massimo tasso di carica più sicura per tutti i dispositivi alimentati da USB.

Le tutele incorporate proteggono i tuoi dispositivi contro la corrente eccessiva, il surriscaldamento e il sovraccarico.

Colore bianco.

Prodotto venduto da yueying e spedito da Amazon.