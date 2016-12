Le migliori offerte tecnologiche Amazon di Lunedì 19 Dicembre

Appassionati di fotografia? Non potete farvi sfuggire le seguenti offerte di macchine fotografiche premium!

Inoltre anche schede di memoria in offerta da SanDisk.

Nikon D5100 + Obiettivo Nikkor 18/55VR + SD 8GB Premium 100X Lexar offerta del giorno a 359€.

Fotocamera digitale reflex con sensore di immagine CMOS in formato DX da 16,2 megapixel. Monitor LCD ad angolazione variabile da 3 pollici (7,5 cm) e circa 921 k punti (VGA) con ampio angolo di visione.

Modo effetti speciali: per scattare immagini fisse e girare filmati con effetti speciali D-Movie: filmati full HD (1080p).

Inclusa nella confezione: SD 8GB Premium 100X Lexar

Nital card: 4 anni di garanzia.

Sony DSC-HX90 offerta del giorno a 299€.

Fotocamera digitale compatta Sony Cyber-shot, sensore CMOS Exmor R da 18,2 Megapixel, Zoom Ottico 30x, colore nero.

Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T, processore BIONZ X, grandangolo 25mm, formati video XAVC S, AVCHD, MP4. Funzione panorama, compatibile con SD e Memory Stick.

Schermo LCD 3,00″ orientabile 180°.

SanDisk SDSDQUAN-200G-G4A Ultra Android in offerta lampo a 62,99€.

Scheda di memoria microSDXC da 200 GB, UHS-I Classe 10, con adattatore SD.

Velocità di trasferimento fino a 90 MB/s.

Classe 10 per registrazione e riproduzione di video Full HD.

Ideale per smartphone e tablet Android e fotocamere a ottiche intercambiabili.

Impermeabile, resistente agli urti e ai raggi X.

SanDisk Extreme Pro CompactFlash in offerta lampo a 66,29€.

Scheda di Memoria 64 GB formato CF.

Velocità di lettura: fino a 160 MB/s.

Ideale per fotografi professionisti, fotocamere reflex e tutti i professionisti che richiedono video in alta definizione e fanno uso intensivo delle proprie apparecchiature.

Impermeabile, resistente agli urti e ai raggi X.

Sony Alpha 6000L offerta del giorno a 549€.

Fotocamera mirrorless, lenti intercambiabili

Sensore APS-C CMOS Exmor HD da 24,3 MP, obiettivo da 16-50 mm incluso, colore bianco.

Processore di immagini BIONZ X (TM).

Fast AF (0,06 secondi).

Dettaglio di qualità professionale con il nuovo sensore di immagine APS-C Exmor.

Mirino elettronico OLED true finder ad alta risoluzione.

D-Link DSL-3590L offerta del giorno a 119,90€.

Modem-Router ADSL2+.

Wireless AC1900 Mbps.

Utilizza sia la frequenza a 2,4 GHz che quella a 5 GHz contemporaneamente, sfruttando la tecnologia Dual-Band e le sei antenne interne.

Tecnologia AC SmartBeam ottimizza la copertura wireless, anche negli angoli più remoti della tua casa.

4 Porte Gigabit + WAN.

1 Porta USB 2.0 e porta USB 3.0 per connettere periferiche di storage esterne o stampanti multifunzione.

Portale mydlink e app dedicate per smartphone e tablet per accedere al router da remoto.

Colore nero.

WD 3TB My Passport (colore rosso) al prezzo più basso di sempre, solo 137,99€.

Hard Disk esterno portatile, USB 3.0.

Backup automatico con il software WD Backup incluso.

Protezione con password e crittografia hardware.

Design reinventato.

Facile da utilizzare.

Porta USB 3.0 (compatibile con USB 2.0).

Lexar JumpDrive S75 memoria Flash USB 3.0 in offerta in vari tagli: 32GB a 9,99€, 64GB a 19,22€, 256GB a 56,29€.

Conserva e trasferisce i tuoi file più rapidamente grazie alla tecnologia SuperSpeed USB 3.0.

Protegge i tuoi file in piena sicurezza utilizzando il software EncryptStick Lite, una soluzione all’avanguardia con crittografia AES a 256 bit.

Connettore retraibile con comodo pulsante a scorrimento.

Compatibile con sistemi PC e Mac.

Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0