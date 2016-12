I servizi di backup sul cloud vengono sempre più utilizzati dagli utenti per archiviare le proprie foto, i video, files audio, documenti, ecc…

I vantaggi sono indubbi: possibilità di accedere ai files sulla nuvola in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo, possibilità di sincronizzazione tra i vari dispositivi sono tra i principali.

Inoltre, rispetto alla memorizzazione su supporti fisici (hard disk, CD, DVD, NAS, ecc…) in questo modo c’è praticamente quasi zero rischio che vadano persi o risultino corrotti.

Uno dei svantaggi può essere legato alla sicurezza e la privacy, gli attacchi hacker di questo tipo volti a rubare i dati e informazioni sensibili degli utenti sono sempre più frequenti, si raccomanda quindi di utilizzare una password forte e cambiarla periodicamente.

Ma quali sono i migliori servizi gratuiti di backup sul cloud del 2016?

iDrive, il piano Basic gratuito offre 5 GB di spazio senza scadenza. Ha applicazioni disponibili per Windows, Mac, iOS e Android.

Memopal, con il piano gratuito è possibile avere 3 GB di storage. Disponibili i download per Windows, Mac, Linux, iOS, Android e BlackBerry.

Jottacloud, con il piano gratuito è possibile avere 5 GB di storage. Download disponibile per Windows, Mac, iOS e Android.

Dropbox, con l’account Basic sono inclusi 2 GB di spazio. Disponibili i download per Windows, Mac, Linux, iOS, Android.

Google Drive il servizio di Google offre 15 GB per l’archiviazione gratuita online. Disponibili i download per Windows, Mac, iOS, Android.

OneDrive è il servizio di backup su cloud offerto da Microsoft, 5 GB di spazio gratuito, disponibile per Windows, Android, iOS e Windows Phone.

Degoo offre 100 GB di spazio gratuito, non offre opzioni per la sincronizzazione dei files e la condivisioni, download disponibili per Windows, Mac e Android.

MEGA offre 50 GB di spazio di archiviazione gratuito e criptazione end-to-end. Limiti di download e upload in un dato periodo. Applicazione desktop MEGAsync per Windows, Mac e Linux, app mobili disponibili per iOS, BlackBerry, Windows Phone e Android.

pCloud il piano Base prevede fino a 20 GB di spazio gratuito (50 GB Traffico link di download). Disponibili download per Windows, Mac, Linux, iOS e Android.

Box il piano Personal offre 10 GB di spazio di archiviazione (limite di upload file di 250 MB). Client desktop per Windows e Mac, app per iOS, Android, BlackBerry e Windows Phone.

Sync il piano Starter offre 5 GB di spazio di archiviazione, criptazione end-to-end. Download disponibili per Windows e Mac, e per mobile (iOS e Android).

hubiC offre 50 GB di spazio di archiviazione gratis. Applicazione desktop per Windows, Mac e Linux, app mobili disponibili per iOS, Android, BlackBerry e Windows Phone.