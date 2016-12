I migliori tool per creare USB multiboot

Esistono dei tools gratuiti che consentono di creare chiavette USB multiboot.

Il vantaggio è quello di poter utilizzare più ISO avviabili da boot, ad esempio per installare diverse versioni di sistema operativo Windows e Linux, oppure per avviare boot cd di utilità (es. Hiren’s Boot CD).

Rufus – disponibile come versione da installare o portable, multilingua, supporto UEFI e GPT.

YUMI – è stato originariamente sviluppato per caricare le diverse versioni Live di Linux. Può essere anche utilizzato per installare le versioni da installare ma non funziona con tutte le distribuzioni. Disponibile versione Beta UEFI YUMI – Windows.

Universal USB Installer – simile a YUMI, permette di caricare distribuzioni Live Linux.

XBOOT – supporta molte distribuzioni Linux e utilità. Permette di scegliere quale bootloader utilizzare (Syslinux, Grub4dos).

SARDU – creato da un italiano, permette di creare USB multiboot con varie installazioni di Windows, utilità essenziali, antivirus.

WinSetupFromUSB – permette di installare qualsiasi versione di Windows, varie distribuzioni Linux e utilità. Supporta UEFI.