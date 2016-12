Emulare Android su PC: le soluzione gratuite

Esistono diverse soluzioni per emulare Android su PC, ma quali sono i vantaggi? Poter utilizzare app e giochi su architettura differente, utilizzare grande schermo, testare le proprie app se si è sviluppatori.

Nel corso degli ultimi anni l’emulazione su PC ha fatto un grande salto ed esistono sempre maggiori soluzioni che consentono in modo semplice e veloce di avere un sistema che può caricare in modo fluido i giochi e le app più recenti, vediamo quali sono.

Bluestacks uno dei più noti emulatore, per PC e Mac. Pro: facile da installare e utilizzare, permette di giocare alla maggior parte dei giochi. Contro: interfaccia che non fa provare la piena esperienza Android, performances non top.

Andy emulatore per PC e Mac. Pro: sincronizzazione tra desktop e dispositivi mobili, download di app dal browser direttamente in Andy, versione Android aggiornata, permette di utilizzare lo smartphone come controller, notifiche push sul desktop, possibilità di installare launcher. Contro: non così user friendly come Bluestacks, può avere problemi a far girare alcuni giochi.

Droid4X emulatore che garantisce equilibrio tra performances e produttività. Pro: ha addons interessanti, per esempio permette di utilizzare lo smartphone come controller. Contro: perde un po’ rispetto agli altri in termini di stabilità e velocità.

MEmu per PC, permette di vivere l’esperienza Android in modo completo grazie alla bella interfaccia. Lavora in modo fluido e non richiede molte risorse. Pro: personalizzazioni flessibili (CPU, memoria, risoluzione, modello dispositivo, ecc…), permette di utilizzare i sensori (es. accelerometro), condivisione semplice tra Windows e Android, installazione veloce di APK. Contro: solo per Windows.

Nox un emulatore principalmente pensato per videogiocatori.

Genymotion gratuito con opzioni a pagamento. Non pensato proprio per utenti consumer (es. controllo posta o utilizzo apps) ma offre servizi gratuiti per uso personale.

LeapDroid emulatore per Windows. Alta compatibilità con app, mapping tastiera, velocità per offrire le migliori performances con i giochi, supporto account multipli.