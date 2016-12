Alternative gratuite a Get Satisfaction e UserVoice

Per chi non li conoscesse Get Satisfaction e UserVoice sono 2 ottimi servizi (a pagamento) che si occupano della customer satisfaction, cioè aiutano le aziende a ricevere i feedback/segnalazioni sui loro prodotti.

Per la verità il secondo ha anche un piano gratuito, anche se con poche funzionalità.

Esistono comunque diverse alternative gratuite, i seguenti servizi prevedono anche un piano gratuito più “corposo”:

UserEcho

Zoho Discussions

Ecco invece dei servizi totalmente gratuiti:

Idea Informer

Infine vediamo soluzioni software “fai-da-te” totalmente gratuite che richiedono però un po più di conoscenze:

OSQA open source Q&A, è scritto in Python e powered by Django application framework, supporta database MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL Server, consultare il Wiki per maggiori informazioni

Askbot altra applicazione Python Django, supporta MySQL e PostgreSQL

Shapado scritta in Ruby e usa db MongoDB

Question2Answer applicazione PHP + MySQL

LampCMS applicazione PHP e si appoggia su MongoDB

OpenMind richiede Ruby On Rails

VoxPopuli è commerciale ma ha anche una versione light, richiede db MySQL 5.x, PHP 5.x